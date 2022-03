Raport Covid-19: Numărul cazurilor de infectare a crescut enorm în ultimele 24 de ore Ministerul Sanatatii anunta miercuri ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate peste 4.500 de cazuri noi de COVID-19, mai putine decat in urma cu o zi. Au fost raportate 40 de decese, 5 fiind din perioada anterioara. „In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 4.521 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 619 mai putine fata de ziua anterioara. 552 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare.”, transmite MS. In Bucuresti sunt 1.502 cazuri noi de COVID-19, in Cluj… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

