Raport Covid 19: Cate cazuri noi de infectare au fost inregistrate in judetul Constanta in ultimele 24 de ore (DOCUMENT)

In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.825 cazuri noi de persoane infectate cu SARS ndash; CoV ndash; 2 COVID ndash; 19 , cu 573 mai putine fata de ziua anterioara. 341 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare.In judetul Constanta au fost confirmate in ultimele 24 de ore 39 de noi cazuri, incidenta la nivelul judetului fiind de 2,47 la mia de locuitori. Potrivit Ministerului Sanatatii, disti ...