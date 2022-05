Costul mediu al unui incident de tip bresa de date, inregistrat la nivel global, a fost de 4,24 milioane de dolari, in 2021, in crestere cu 10% fata de anul anterior, reiese din Raportul IBM Cost of a Data Breach Report 2021, citat de blogul companiei de securitate cibernetica, Eset. Conform specialistilor, suma acopera cheltuielile tehnice, legale si de reglementare cauzate de atacuri malware pentru cele 537 de companii analizate in studiu. „O astfel de suma este infinit mai mare decat investitia pe care companiile ar putea sa o faca pentru a evita situatii similare. Urmand pasii simpli, enumerati…