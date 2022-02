Raport coronavirus: Peste 31.000 de cazuri noi și 97 de decese. Rata îmbolnăvirilor în Bucureşti a ajuns la 26,42 Autoritațile au transmis, vineri, un nou raport preliminar privind pandemia de COVID-19 in Romania. In ultimele 24 de ore au fost raportate 31.776 de cazuri noi și 97 de decese. Rata imbolnavirilor in Bucuresti, a ajuns la 26,42, de la 24,48, urma cu o zi. ”Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 4 […] The post Raport coronavirus: Peste 31.000 de cazuri noi și 97 de decese. Rata imbolnavirilor in Bucuresti a ajuns la 26,42 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

