Raport coronavirus: Peste 2.000 de persoane in carantina la domiciliu in judetul Constanta

Situatie actualizata la nivelul judetului Constanta, privind noul coronavirus.De la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul judetului Constanta au fost confirmate 30.618 persoane infectate cu SARS CoV 2. Pana in prezent, 775 de persoane au decedat din randul celor pozitivate.In acest moment, sunt 216 persoane internate, dintre care 213 din judetul Constanta si 3 din alte judete. Facem mentiunea ca persoanele din alte judete, dar internate in Constanta, sunt raportate in situatiile din ...