Raport: Consumul de energie din SUA va creşte la un nivel record în 2022, pe măsură ce economia va creşte Raportul, Short-Term Energy Outlook (STEO), arata ca cererea de energie estimata de EIA va creste la 4.027 miliarde de kilowati-ora (kWh) in 2022, de la 3.930 de miliarde de kWh in 2021, inainte de a scadea la 4.018 miliarde de kWh in 2023. In 2020, in timpul pandemiei de Covid-19, consumul de energie din SUA a coborat la un minim al ultimilor opt ani, de 3.856 miliarde kWh, in timp ce in 2018 a atins un maxim istoric de 4.003 miliarde kWh. Agentia a estimat ca vanzarile de energie vor creste in 2022 la 1.494 miliarde kWh pentru consumatorii rezidentiali, 1.371 miliarde kWh pentru clientii comerciali,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

