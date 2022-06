Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul german a aprobat vineri, 3 iunie, cresterea salariului minim gradual, la 10,45 euro pe ora la 1 iulie 2022 și la 12 euro pe ora din 1 octombrie 2022. Acest lucru inseamna ca salariul minim din Germania va fi in toamna de 2.016 euro pe luna, adica de 4 ori mai mult ca in Romania, raportat…

- ”Masinile hibride si electrice sunt preferate de aproape jumatate dintre consumatorii romani (46%), care spun ca ar alege o astfel de motorizare pentru viitoarea masina”, reiese din studiul Deloitte 2022 Global Automotive Consumer Study, realizat in 25 de tari din intreaga lume, inclusiv Romania. Dintre…

- Companiile Uniper din Germania și OMV din Austria intenționeaza sa foloseasca conturi in ruble pentru a plati pentru gazul cumparat, in timp ce Eni din Italia analizeaza și ea opțiunile, scrie Financial Times, la o zi dupa ce Gazprom a sistat livrarile de gaze catre Polonia și Bulgaria deoarece cele…

- Romania, "cele mai accesibile prețuri de cazare pentru camping din Europa" Foto: Razvan Stancu. Suntem tara cu cele mai accesibile prețuri de cazare pentru camping din Europa, potrivit unui site specializat în informații și rezervari pentru spații de campare, pe care sunt înscrise…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 674 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza:Germania – 253 locuri de munca pentru: tehnician dentar; taietor de carne si lucrator in productie;Danemarca – 165 locuri de munca pentru: lucrator in culegatori;Norvegia…

- Dupa decizia luata de CFR Calatori, de a pune la dispoziția refugiaților din Ucraina calatorie gratuita spre frontiere, și Ungaria ia aceasta masura. Practic, a fost incheiat un acord intre CFR Calatori și compania MAV Start, prin care refugiații care vor sa ajunga in țari din Europa calatoresc gratuit…