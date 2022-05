Stiri pe aceeasi tema

- ”Tot mai putini romani isi permit sa-si cumpere o locuinta noua, avand in vedere ca preturile continua sa creasca intr-un ritm sensibil mai accelerat decat cel al salariilor, pe fondul scumpirii materialelor de constructii si a conditiilor economice prezente, care favorizeaza perceptia ca piata imobiliara…

- Cursul Full-Stack Developer by Codecool atrage anual profesionisti cu experienta interesati de domeniul tech si programare, care au inteles avantajele unui job bine platit si a unui viitor sigur si doresc sa isi construiasca o cariera in Iasi, Cluj, Timisoara sau Bucuresti. Peste 50- dintre studentii…

- In aprilie, prețurile apartamentelor au crescut semnificativ in Brașov, București, Cluj-Napoca, Constanța și Iași. Timișoara este singurul oraș cu „o situație atipica in comparație cu evoluția naționala”. Indicele Imobiliare.ro a inregistrat o stagnare in jurul valorii de 1.450 euro/metru patrat util.

- Tinerii din Romania noteaza cu 5,99/10, gradul de satisfacție pe care il resimt referitor la orașul lor, arata un studiu realizat in sase orașe capitale ale tineretului: Cluj-Napoca, Targu Jiu, Timisoara, Bacau, Constanta, Baia Mare si Iasi.

- Bucuresti, Iasi, Brasov, Timisoara si Cluj-Napoca sunt cele mai poluate orase din Romania. In aceste municipii, adesea se inregistreaza depasiri ale indicilor de calitate a aerului. Medicii avertizeaza ca expunerea pe termen lung la un aer toxic duce la deces prematur. Anual, poluarea atmosferica…

- Emisiunea filatelica "Fauna protejata din Marea Neagra" va fi disponibila, incepand de vineri, in magazinele Romfilatelia din Bucuresti, Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, precum si in magazinul online: http://romfilatelia.ro/store/. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Emisiunea filatelica "Colectii. Palatul Elisabeta" va fi disponibila, incepand de vineri, in magazinele Romfilatelia din Bucuresti, Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara si in magazinul online: http://romfilatelia.ro/store/. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- In țara noastra, 11 spitale militare din rețeaua Ministerului Apararii Naționale sunt pregatite pentru asigurarea asistenței și tratamentul medical al raniților din Ucraina. Cele 11 spitale militare sunt in București, Cluj-Napoca, Brașov, Constanța, Timișoara, Iași, Craiova, Sibiu, Focșani, Galați și…