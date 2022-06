Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin ar fi urmat un tratament pentru un cancer in stadiu avansat in luna aprilie si ar fi scapat de o tentativa de asasinat in martie, sustine un raport clasificat al Statelor Unite, au declarat trei lideri ai serviciilor secrete americane pentru Newsweek, scrie news.ro.…

- Se spune ca Vladimir Putin este bolnav, potrivit unui raport american raportat exclusiv de Newsweek: presedintele rus ar fi urmat tratament in aprilie pentru un stadiu avansat de cancer si, totodata, se confirma informatiile conform carora ar fi scapat de

- Sanatatea lui Vladimir Putin este un subiect de conversație intensa in cadrul administrației Biden, iar comunitatea de informații a produs a patra evaluare cuprinzatoare la sfarșitul lunii mai. Raportul clasificat al SUA spune ca Putin pare sa fi reaparut dupa ce a fost supus unui tratament in aprilie…

- Vladimir Putin a fost vizat de o tentativa de asasinare dupa ce a declansat razboiul din Ucraina, spune seful Directiei de Informatii din Ministerul Apararii de la Kiev, generalul Kirilo Budanov.

- A existat o tentativa de asasinare a președintelui rus Vladimir Putin, a afirmat un inalt oficial de securitate din Ucraina intr-un interviu acordat publicației Ukrayinska Pravda, anunța Sky News. Kyrylo Budanov, șeful direcției serviciilor de informații din cadrul Ministerului Apararii din Ucraina,…

- Un inalt oficial de securitate din Ucraina spune ca Vladimir Putin ar fi fost ținta unei tentative de asasinat. Kirilo Budanov, șeful direcției serviciilor de informații din cadrul Ministerului Apararii ucrainean, a declarat pentru o publicație locala din Ucraina ca tentativa a avut loc dupa inceputul invaziei.…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, amana mereu operatia de cancer, fiindu-i teama sa predea puterea fie si pentru cateva ore sau zile unui intermediar care ar putea sa-l asasineze, a declarat un general american. Un bloc puternic dintre generalii tarii vrea sa declare razboi total Ucrainei, sa invadeze…