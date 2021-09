Stiri pe aceeasi tema

- Sambata și duminica in Banatul montan s-au petrecut doua evenimente rutiere soldate din pacate cu doi morți. Ieri, 11 septembrie, la ora 20.15, pe DN 58, in zona localitații Brebu, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul unui tanar. In timp ce un barbat de 23 de ani din Sichevița conducea o…

- Casele judetene de pensii vor angaja in urmatoarea perioada 1.000 de persoane care sa introduca manual in sistemul digital de pensii datele din cele aproximativ cinci milioane de dosare existente in Romania, a anuntat astazi ministrul Muncii, Raluca Turcan, dupa ce a participat la o

- Dupa incendiile din sud, un nou dezastru lovește Turcia. Cel puțin 5 oameni au murit luați de ape in nordul țarii, lovit de un ciclon. Ploile torențiale aduse au provocat viituri și zeci de oameni au fost raniți. Sute au fost evacuați, inclusiv pacienții unui spital. Zeci de oameni prinși in mijlocul…

- Nu te bate la cap, iți e alaturi cand ai nevoie și te scapa de singuratate. Pentru milioane de oameni, boții cu inteligența artificiala au devenit substitut pentru un partner, scrie Washington Post. Ce sunt boții de chat cu inteligența artificiala? Boții de chat sunt niște programe pe calculator antrenate…

- Aproape șapte milioane de calatori au validat cartele in statiile de metrou din Bucuresti in cursul lunii iunie 2021, arata datele furnizate de Metrorex la solicitarea ZF. Fata de acum doi ani, cand...

- Jurnalista Sherelle Jacobs a publicat in The Telegraph un editorial despre perioada post-Covid-19 și pericolele la care este expusa omenirea, editorial observat de Blacknews.ro. Redam mai jos integral observațiile jurnalistei: „Intram in stadiile incipiente ale unui nou razboi cultural…

- Unul dintre cei mai importanti oameni de la Tesla a parasit compania si isi comercializeaza actiunile. Jerome Guillen lucra pentru compania lui Elon Musk din 2010, dar a plecat la inceputul lunii iunie. Miscarea ridica semne de intrebare privind viitorul programelor pe care Tesla le are in derulare.…

- Spania, unde obligatia de a purta masca in exterior este extrem de stricta de la finalul primului val al pandemiei, va putea sa renunte la aceasta restrictie „in curand”, a promis miercuri premierul Pedro Sanchez, potrivit AFP. „Vom renunta in curand la purtarea mastilor pe strada”, a declarat Sanchez…