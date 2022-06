Raport: Bucureștiul are printre cele mai accesibile locuințe la nivelul UE Prețurile locuințelor din București sunt printre cele mai accesibile la nivelul Uniunii Europene (UE), releva unui raport realizat de compania de consultanța imobiliara SVN Romania pe baza statisticilor oficiale ale Eurostat și a datelor referitoare la salariile medii la nivel național și prețurile locuințelor din capitalele statelor membre UE. Regiunea București – Ilfov este una dintre cele mai dezvoltate din punct de vedere economic la nivelul Uniunii Europene in funcție de produsul intern brut pe locuitor exprimat in PPS (euro), o moneda statistica comuna care elimina diferențele dintre prețurile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Preturile locuintelor din Bucuresti sunt printre cele mai accesibile la nivelul Uniunii Europene (UE), releva un raport realizat de compania de consultanta imobiliara SVN Romania pe baza statisticilor oficiale ale Eurostat si a datelor referitoare la salariile medii la nivel national si preturile locuintelor…

- Naționala de fotbal a Belgiei revine dupa 5 zile pe terenul din Bruxelles, ca sa infrunte Polonia, miercuri, 8 iunie, de la ora 21:45. Se joaca in Grupa 4 a Diviziei A, din care mai fac parte Țara Galilor și Olanda/Țarile de Jos, și este runda cu numarul 2.

- Anul trecut, 41% din populatia Uniunii Europene cu varsta intre 25 si 34 de ani avea studii superioare complete, Romania fiind pe ultimul loc la nivelul de educatie tertiara, arata datele publicate de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). In conditiile in care statele membre UE si-au stabilit…

- Gospodariile din Budapesta au platit in aprilie cel mai scazut pret la gaze in randul capitalelor din Uniunea Europeana, conform datelor publicate de Autoritatea de Reglementare a Energiei si Utilitatilor Publice din Ungaria (MEKH), care a analizat 24 de capitale din UE plus Belgrad, transmite MTI.Cel…

- Romania este și ea fruntașa la ceva in Uniunea Europeana, lucru de care nu avem cum sa fim mandri: țara noastra are cea mai mare rata a deceselor cauzate de accidente rutiere. Procentul romanilor morți in urma accidentelor este mai mult decat dublul mediei eropene. Numarul persoanelor din Uniunea Europeana…

- Polonia nu are niciun motiv "coerent" pentru a invoca forța majora și sa nu mai plateasca, astfel, pentru vaccinurile anti-COVID produse de Pfizer, in cadrul contractului existent, a declarat luni pentru Reuters un oficial al Comisiei Europene, potrivit Reuters.In luna aprilie, ministrul polonez al…

- Lumea poate fi lovita de recesiune, pornind de la creșterea prețurilor, avertizeza analiștii de la XTB Polonia. Creșterea prețurilor la marfuri are impact major asupra inflației pe termen scurt și mediu, explica un comunicat de presa transmis joi, 28 aprilie 2022. Petrolul, gazele naturale, cerealele,…

- Joe Biden se va afla in Polonia, vineri, a doua etapa a calatoriei sale europene, dupa prezența la summitul NATO de la Bruxelles. Președintele american va fi intampinat de omologul Andrzej Duda pe aeroportul din orașul Rzeszow, situat la aproximativ 80 de kilometri de granița cu Ucraina distrusa de…