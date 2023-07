Raport BNR: România, în grupul țărilor europene cele mai vulnerabile la cutremure Romania se afla in grupul țarilor cele mai vulnerabile la cutremure, iar riscul de inundații este evidențiat ca unul din cele mai importante riscuri fizice in țara noastra ca urmare a schimbarilor climatice. Romania, vulnerabila la cutremure și inundațiiPotrivit autoritații europene pentru asigurari și pensii ocupaționale, Romania este in grupul țarilor cele mai vulnerabile la cutremure. De asemenea, țara noastra este vulnerabila la riscul de inundații ca urmare a schimbarilor climatice. La nivel agregat, privind toate riscurile meteorologice, rata de acoperire a asigurarilor in Romania este de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

