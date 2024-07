Miliarde de euro din fonduri de coeziune au fost cheltuite greșit in ultimii ani, din cauza eșecului Comisiei Europene și al statelor membre de a implementa garanțiile adecvate, arata un raport publicat de Curtea de Conturi Europeana. Raportul indica faptul ca aproximativ 15 miliarde euro din cele 317 miliarde euro fonduri de coeziune platite in […] The post Raport audit European: In Romania, 15% din plațile din fonduri de coeziune au probleme appeared first on Puterea.ro .