Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca speranta de viata a europenilor este intr-o continua crestere, obezitatea si excesul ponderal iau amploare la nivel global, atrage atentia un raport al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS).

- Speranța de viața a europenilor este in creștere, insa obezitatea și excesul de greutate risca sa inverseze aceasta tendința, avertizeaza Organizația Mondiala a Sanatații (OMS). „Raportul asupra sanatații in Europa ”, publicat o data la trei ani, a relevat faptul ca speranța de viața la naștere in regiune…

- Speranta de viata a europenilor continua sa evolueze, dar obezitatea si excesul de greutate intr-o proportie crescanda in randul populatiei risca sa inverseze aceasta tendinta, a avertizat Organizatia...

- Speranta de viata a europenilor continua sa evolueze, dar obezitatea si excesul de greutate intr-o proportie crescanda in randul populatiei risca sa inverseze aceasta tendinta, a avertizat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) intr-un raport prezentat la Londra, transmite AFP. Publicat din…

- CHIȘINAU, 6 sept — Sputnik. Specialiștii Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) au declarat ca peste 1,4 miliarde de oameni risca sa se confrunte cu diabetul zaharat de tip 2, boli cardiovasculare, demența, cancer la sân și de colon din cauza modului de viața pasiv. © Sputnik /…

- Europa e la un pas de a fi cuprinsa de o epidemie de boli tropicale. Avertizarea este cat se poate de reala și vine chiar de la Organizația Mondiala a Sanatații, ingrijorata de numarul mare de imbolnaviri cu West Nile. Romania ocupa locul 4 in Uniunea Europeana in aceasta privința

- Aproape 3 din 4 romani petrec zilnic cel putin doua ore si jumatate pe zi in pozitia sezut, in fata computerului sau in fata televizorului. Concret, in Romania, 51% din romani nu se implica niciodata in activitati fizice, arata datele celui mai recent Eurobarometru intocmit de Comisia Europeana,…

- Raport ingrijorator de la Organizatia Mondiala a Sanatatii! Institutia a declarat, oficial, dependenta de jocuri video drept o tulburare psihica. Potrivit unui studiu, aceasta dependenta este similara cu cea de droguri sau alcool.