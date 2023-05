Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai bun aer din Romania este in orașul Galați, potrivit unei statistici realizate de Agenția Europeana a Mediului. Orașul de pe malul Dunarii se afla pe locul 21 in clasamentul european. Cluj-Napoca este pe locul 291, iar Capitala pe locul 340.Potrivit Agenției Europene a Mediului, orașele sunt…

- Romania se numara printre codasele UE la numarul de statii pentru masinile electrice. Ungaria are de 2 ori mai multe „benzinarii“ electrice, iar Olanda este liderul Uniunii cu aproape 112.000 de statii pentru masinile electrice.

- Ministerul Justitiei a anuntat declansarea procedurii de selectie a candidatilor pentru functia de procuror european delegat in Romania, potrivit Agerpres. Conform anuntului, poate fi desemnata candidat pentru functia de procuror european delegat in Romania persoana care indeplineste urmatoarele conditii…

- Ministerul Justitiei a anuntat, marti, declansarea procedurii de selectie a candidatilor pentru functia de procuror european delegat in Romania, informeaza AGERPRES . Conform anuntului, poate fi desemnata candidat pentru functia de procuror european delegat in Romania persoana care indeplineste urmatoarele…

- Salariul minim a crescut in Romania de la 1 ianuarie 2023 la 3.000 de lei, fața de 2.550 de lei, cat era anterior. Insa aceasta suma reprezinta salariul brut, din care se scad taxele și impozitele. Astfel, angajatul primește un salariu net de 1.898 lei.

- Pentru 19,7% dintre companiile din Uniunea Europeana cu cel putin 10 angajati, vanzarile online au fost responsabile pentru cel putin 1% din cifra lor de afaceri totala anul trecut, cu 0,7 puncte procentuale mai mult decat in 2020, arata datele publicate marti de Eurostat, potrivit