Stiri pe aceeasi tema

- Expunerile societatilor de asigurari la riscurile macro raman la un nivel ridicat, in timp ce restul categoriilor de riscuri se mentin la un nivel mediu, se arata in cel mai recent Raport de tendinte si riscuri pe pietele financiare, elaborat de Autoritatea de Supraveghere Financiara. …

- Aproape noua din zece (88%) dintre programele malware "livrate" de catre atacatorii cibernetici, in 2020, au fost prin mesaje, in casutele de e-mail ale utilizatorilor, iar doua treimi din acest total (66%) sunt reprezentate de troieni, releva un raport de specialitate, publicat luni. Conform cercetarii…

- Leul moldovenesc se apreciaza in raport cu moneda unica europeana.Banca Naționala a stabilit pentru vineri, 26 martie, un curs de 21 de lei si 15 bani pentru un euro, cu un ban mai puțin decat ieri.Dolarul american se scumpește cu trei bani și costa 17 lei și 91 de bani.

- Premierul Florin Citu a cerut Ministerului Sanatatii ca, pana saptamana viitoare, sa prezinte un raport cu activitatile desfasurate incepand cu luna decembrie in perspectiva pregatirii pentru valul al treilea al pandemiei de COVID-19. "Am cerut Ministerului Sanatatii ca, pana saptamana viitoare, sa…

- Circa 10,3 milioane de persoane au fost stramutate de evenimente provocate de schimbarile climatice, precum inundatii si secete, in ultimele sase luni, majoritatea in Asia, potrivit unui raport publicat miercuri de Federatia Internationala a Societatilor de Cruce Rosie si Semiluna Rosie (IFRC), relateaza…

- Londra, 10 mar /Agerpres/ - Sistemul implementat in Anglia de testare si urmarire a contactilor persoanelor infectate cu coronavirus, care a costat 23 miliarde de lire (32 miliarde de dolari), nu a avut un impact clar asupra evolutiei epidemiei de COVID-19, a apreciat miercuri, intr-un raport, Comisia…

- Comisiile parlamentare de buget-finante au dat, sambata, raport favorabil la proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2021. Nu a fost acceptat niciun amendament, astfel ca proiectul nu a fost modificat fata de varianta trimisa de Guvern. Plenul reunit al Parlamentului urmeaza sa dezbata actul normativ…

- Numarul locurilor de munca vacante a fost de 35.600, in trimestrul IV 2020, in scadere cu 3.800 fata de trimestrul anterior, a anuntat joi Institutul National de Statistica (INS), noteaa news.ro. ”In trimestrul IV 2020, numarul locurilor de munca vacante a fost 35.600, in scadere cu 3.800…