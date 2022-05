Stiri pe aceeasi tema

- Euroins, cel mai mare asigurator RCA dupa falimentul City Insurance, și-a pastrat cea mai mare cota de piața, de sub 35%, in primele patru luni din acest an, urmat de Groupama cu 20,5%, Allianz Țiriac cu 17% și Omniasig VIG cu 9,4%, a anunțat joi ASF. Autoritatea noteaza ca un nou jucator acumuleaza…

- Piața RCA iși continua consolidarea inceputa in ultima parte a anului trecut. Luna februarie 2022 a marcat continuarea procesului de diversificare, un element esențial in creșterea concurenței și, in final, a stabilitații pieței. Datele raportate de companiile de asigurare și agregate de Autoritatea…

- Concentrarea excesiva inregistrata pe piața RCA, in ultimii ani, incepe sa se reduca treptat, dupa falimentul companiei City Insurance S.A. Cel puțin șase din cele opt societați, autorizate sa vanda asigurari de raspundere civila obligatorie auto, au acumulat cote de piața considerabile in prima luna…

- Mai multe firme de asigurare mari, printre care și liderul detașat din RCA, iau prin surprindere șoferii și brokerii de asigurare și aplica scaderi semnificative ale tarifelor practicate pentru RCA, arata datele de vanzari analizate de Economica.net. Prețurile RCA au scazut cu 10%, pana la 20%, la cateva…

- Curtea Internationala de Justitie avertizeaza Rusia, printr-un comunicat transmis marti seara, ca este acuzata de genocid si ii cere sa se supuna eventualelor ordonante ale Curtii, care este principalul organ judiciar al Organizatiei Natiunilor Unite. Rusia face parte din Consiliul de Securitate al…

- In urma cu doi ani, City Insurance a fost prima companie cu venituri anuale de peste 2,3 miliarde de lei. Au mai fost alte patru companii cu venituri mari in 2020. Acestea au generat venituri de peste un miliard de lei romanești in 2020. Companiile au fost Allianz-Țiriac, OmniAsig, Euroins și Groupama.…

- Numai cine nu vrea, nu gaseste un loc de munca la Lugoj. Piata muncii din orasul nostru ofera la ora actuala sute de locuri de munca. Majoritatea angajatorilor sustin ca oferta este una destinata tuturor categoriilor de angajati, de la simpli muncitori, pana la sefi. Din pacate, reprezentantii firmelor…

- Dupa ce liderul pietei de asigurari, City Insurance, a anuntat inceperea procedurii de faliment, s-a observat o crestere brusca a preturilor pentru politele RCA. Conform studiului realizat de Economica.net: "pretul pentru o asigurare auto RCA a crescut cu aproximativ 40-45- fata de perioada ce a precedat…