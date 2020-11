Raport: Aproape jumătate din copii dispăruți sunt orfani. Minorii ajung să fie traficați prin complicitatea angajaților DGASPC Un raport tragic arata ca 40% dintre cazurile de minori disparuți sunt copii orfani care locuiesc in centre sociale. Statistica arata o stiuație și mai grava: mulți minori ajung sa fie traficați prin complicitatea angajaților DGASPC-urilor. Datele au fost cuprinse intr-un raport al Comisia parlamentara privind cazurile copiilor disparuti. Informațiile au fost stranse cu ajutorul audierilor autoritaților și reprezentanților unor ONG-uri de profil. Raportul arata ca 40% din minorii dați disparuți sunt orfani și se afla in grija unor centre de plasament sau a unor centre pentru copii cu dizabilitați.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Peste 4.000 de asistenti sociali angajati a Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC-uri) din cinci judete nu beneficiaza in prezent de asigurare medicala, deoarece acestia nu si-au primit salariile pe una sau doua luni, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, presedintele…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, sustine ca ministrul Muncii nu cunoaste "nici legislatia in vigoare, nici realitatea", adaugand ca "singura solutie este demiterea imediata sau demisia" Violetei Alexandru."Am citit declaratia ministrului Muncii despre problemele legate de salarizarea angajatilor…

- "Am citit declarația ministrului muncii despre problemele legate de salarizarea angajatilor din aparatul propriu al Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC). Potrivit doamnei ministru, incasarea salariului de catre presedintele Consiliului Judetean trebuie sa reprezinte…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a initiat o petitie prin care cere ca salariile angajatilor din aparatul propriu al Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) sa fie platite. Aceasta argumenteaza ca, direcțiile fiind in subordinea consiliilor județene, plata angajaților…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a initiat o petitie pentru dreptul la salariu al angajatilor din aparatul propriu al Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC). Intr-o postare pe contul de Facebook, Violeta Alexandru argumenteaza ca incasarea…

- Cei doi copii, un baiat de 10 ani si o fetita de 8 ani, dati disparuti luni dimineata din localitatea Petrosnita, au fost gasiti in cursul serii de catre politisti, la aproximativ 50 de kilometri de locul de domiciliu, a informat Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Caras-Severin. "Acestia se…

- Cei doi minori, de 8 și 10 ani, din Petroșnița, disparuți de la domiciliu in cursul acestei dimineți, au fost gasiți de polițiști in urma cu puțin timp, la aproximativ de 50 de km de localitatea de domiciliu.Aceștia se afla in afara oricarui pericol, iar in acest moment sunt in custodia organelor…