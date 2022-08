Raport APIA: una din cinci mașini noi vândute în România au fost electrificate Un nou raport al Asociației Producatorilor și Importatorilor de Automobile din Romania (APIA) arata o creștere in vanzari a mașinilor electrice, hibride și hibride plug-in. In perioada ianuarie-iulie au fost inmatriculate nu mai puțin de 14.485 de astfel de vehicule in Romania. Asta inseamna ca una din cinci mașini noi vandute in țara noastra este electrificata. Raportul APIA releva și o cota de piața de 20.7%... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul autoturismelor noi inmatriculate in Romania, in primul semestru al acestui an, a crescut cu 23,2% fata de aceeasi perioada din anul precedent, un salt spectaculos fiind consemnat de autoturismele ecologice, care au ajuns la o cota de piata de 20,4%, arata datele Asociatiei Producatorilor si…

- Mașinile electrice și hibride au depașit cota de 20% din piața de autovehicule in Romania. TOP cele mai vandute modele Numarul autoturismelor noi inmatriculate in Romania, in primul semestru al acestui an, a crescut cu 23,2% fata de aceeasi perioada din anul precedent. Un salt spectaculos fiind consemnat…

- Numarul autoturismelor noi inmatriculate in Romania, in primul semestru al acestui an, a crescut cu 23,2% fata de aceeasi perioada din anul precedent, un salt spectaculos fiind consemnat de autoturismele ecologice, care au ajuns la o cota de piata de 20,4%, arata datele Asociatiei Producatorilor…

- Inmatricularile de autoturisme noi au crescut cu peste o treime in Romania, in primele cinci luni ale anului in curs, in comparatie cu perioada similara a lui 2021. Potrivit datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA), au intrat in circulatie peste 47.000 de masini noi.…

- Un numar de 47.111 autoturisme noi au fost inmatriculate in Romania in primele cinci luni, in crestere cu 33,3% fata de cele 35.346 de masini inmatriculate in perioada similara din 2021, potrivit datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA). „Daca ne raportam la anii anteriori,…

- Un numar de 47.111 autoturisme noi au fost inmatriculate in Romania in primele cinci luni, in crestere cu 33,3% fata de cele 35.346 de masini inmatriculate in perioada similara din 2021, potrivit datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA). Conform sursei citate, dupa evolutia…

- Un numar de 47.111 autoturisme noi au fost inmatriculate in Romania in primele cinci luni, in crestere cu 33,3% fata de cele 35.346 de masini inmatriculate in perioada similara din 2021, potrivit datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA).

- Inmatricularile de autoturisme 100% electrice, hibride plug-in si full hybrid s-au dublat in Romania, in cursul anului 2021, iar cota de piata a ajuns la 15,5%, de 2,2 ori mai mare raportat la anul precedent, potrivit Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA). La 31 decembrie…