Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, Politia Romana, impreuna cu reprezentanti ai celorlalte autoritati cu atributii in domeniu, au continuat actiunile pentru limitarea raspandirii virusului COVID 19. Au fost efectuate 60.204 verificari cu privire la respectarea masurilor si interdictiilor impuse. In urma actiunilor…

- Politistii au aplicat 32.360 de sanctiuni contraventionale, 27.890 dintre acestea fiind pentru nerespectarea legislatiei rutiere, in cadrul unei actiuni de 5 zile care s-a desfasurat la nivel national, in special pentru prevenirea evenimentelor in care sunt implicate autovehicule inmatriculate in alte…

- ACTIUNI DE VERIFICARE A RESPECTARII MASURILOR IMPUSE IN CONTEXTUL PANDEMIEI DE COVID 19, DESFASURATE DE POLITISTII VRANCENI In ultimele 24 de ore, politistii vranceni impreuna cu jandarmi, polițiști locali, precum și reprezentanți ai I.S.U. Vrancea, A.N.P.C., D.S.V.S.A si I.T.M. Vrancea,…

- ​Aproape 3500 de controlae au avut loc anul trecut pe piața serviciilor de comunicații electronice, servicii poștale și a echipamentelor radio, fiind aplicate 512 avertismente și 200 de amenzi în valoare de peste 3.62 milioane de lei, a anunțat marți Arbitrul telecom (ANCOM). 37 de amenzi în…

- In ultimele 24 de ore, Politia Romana, impreuna cu reprezentanti ai celorlalte autoritati cu atributii in domeniu, au continuat actiunile pentru limitarea raspandirii virusului COVID 19.7.000 de politisti, impreuna cu jandarmi, politisti de frontiera, cadre ISU, politisti locali, reprezentanti ai ANSVSA,…

- Politistii au actionat pentru siguranta calatoriilor cu trenul si a transporturilor feroviare, pentru neregulile descoperite fiind aplicate peste 300 de amenzi. Au fost controlate 33 de statii de cale ferata.

- Pe parcursul lunii decembrie, inspectorii de munca au efectuat un numar de 76 controale in vederea verificarii modului in care angajatorii respecta masurile impuse pe perioada pandemiei, potrivit prevederilor Legii nr. 55 din 15 mai 2020 (privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor…

- Angajați ai Ministerului Afacerilor Interne și ai altor autoritați pentru prevenirea raspandirii virusului SARS-CoV-2 au aplicat, in ultimele 24 de ore, aproximativ 8.000 de sancțiuni contravenționale, in valoare de peste 1,6 milioane de lei, a anunțat duminica, 20 decembrie 2020, comisarul-șef de poliție…