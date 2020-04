Raport ANCOM: Consumul de internet este în continuă creștere La mijlocul lunii aprilie, cresterile traficului de internet și de voce inregistreaza o tendinta de stabilizare, in cazul traficului de internet fiind de aproximativ 28% in rețelele fixe și 4% in rețelele mobile, in timp ce traficul de voce a inregistrat creșteri medii de circa 10% in rețelele mobile și 6% in rețelele fixe, comparativ cu sfarșitul lunii februarie 2020, arata noi date anunțate joi de Autoritatea de reglementare in comunicații... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

