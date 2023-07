Stiri pe aceeasi tema

- China ajuta Rusia sa se sustraga sanctiunilor occidentale si probabil furnizeaza Moscovei tehnologie militara si cu dubla utilizare pentru a fi folosita in Ucraina, potrivit unui raport neclasificat al serviciilor de informatii americane publicat joi, relateaza Reuters, citat de news.ro.Evaluarea…

- China ajuta Rusia sa se sustraga sancțiunilor occidentale și probabil ca furnizeaza Moscovei tehnologie militara și cu dubla utilizare pentru a fi folosita in conflictul din Ucraina, arata un raport neclasificat al serviciilor americane de informații publicat joi, 27 iulie, potrivit Reuters.Evaluarea,…

- Tot mai multe dovezi arata ca Beijingul, in ciuda apelurilor repetate la pace, trimite Rusiei suficient echipament „neletal”, dar care poate fi insa folosit in scop militar și care sa aiba un impact semnificativ in razboiul declanșat in urma cu 17 luni de Vladimir Putin in Ucraina, scrie Politico.

- Joi, 20 iulie, Ucraina a avertizat ca incepand de vineri, 21 iulie, va considera orice nava din Marea Neagra care se indreapta spre porturile rusesti sau teritoriile ucrainene ocupate de Rusia ca potentiali transportatori de incarcaturi militare, acest anunt intervenind la o zi dupa o decizie similara…

- China a anulat, din motive neprecizate, o vizita a sefului politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell, programata pentru saptamana viitoare la Beijing, a declarat marti un purtator de cuvant al UE, citat de Reuters . ”Din pacate, am fost informati de omologii chinezi ca datele preconizate pentru…

- Josep Borrell urma sa viziteze Beijingul pe 10 iulie pentru a se intalni cu omologul sau chinez și a discuta „probleme strategice”, inclusiv drepturile omului și razboiul Rusiei in Ucraina, dar deplasarea a fost anulata de partea chineza, a anunțat marți un purtator de cuvant al UE, relateaza Reuters.Niciun…

- Sfidarea fara precedent la adresa președintelui rus Vladimir Putin de catre luptatorii Wagner scoate la iveala noi "fisuri reale" la nivelul autoritații sale și ar putea dura saptamani sau luni pentru ca acestea sa se manifeste, a declarat duminica, 25 iunie, secretarul american de stat Antony Blinken,…

- Germania si-a prezentat miercuri, 14 iunie, prima sa strategie de securitate nationala, in care Rusia este considerata cea mai mare amenintare pentru Europa si care avertizeaza totodata asupra rivalitatii tot mai mari cu China, in conditiile in care Beijingul incearca sa-si foloseasca puterea economica…