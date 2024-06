Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul in varsta de 39 de ani care a agresat-o vineri, la Copenhaga, pe prim-ministrul danez Mette Frederiksen, provocandu-i o rana la gat, va sta 12 zile in detentie , a anuntat politia daneza, dupa ce barbatul a fost audiat sambata in fata unui judecator, relateaza Reuters, citat de news.ro.

- Salvati Copiii atrage atentia ca numarul cazurilor de violenta domestica impotriva copiilor a crescut, in 2023. In ceea ce priveste distributia pe sexe, numarul fetelor victime este mai mare fata de cel al baietilor.

- Aproape 100 de șoferi testați pentru droguri și alcool de polițiștii din Alba, in ultimele 2 zile: Au fost reținute 6 permise de conducere Aproape 100 de șoferi testați pentru droguri și alcool de polițiștii din Alba, in ultimele 2 zile: Au fost reținute 6 permise de conducere In perioada 24-25 mai,…

- Sute de persoane și mașini verificate luni de polițiștii din Alba: 65 de șoferi testați pentru alcool și droguri Sute de persoane și mașini verificate luni de polițiștii din Alba: 65 de șoferi testați pentru alcool și droguri Sute de persoane și mașini au fost verificate luni de polițiștii din Alba.…

- Un fost șef de poliție din Constanța a fost prins conducand haotic pe strazile din județ. El a refuzat testarea pentru alcool și droguri, așa ca s-a ales cu dosar penal. „La data de 14 mai a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Mangalia-Biroul Siguranța Rutiera Mangalia, in jurul orei 18.46,…

- Peste 100 de șoferi testați in Alba, pentru alcool sau droguri la volan, in 24 de ore. Ce amenzi au dat polițiștii și jandarmii Peste 100 de șoferi au fost testați in Alba, pentru alcool sau droguri la volan, in ultimele 24 de ore. Polițiștii și jandarmii au continuat acțiunile in sistem integrat. In…

- Prevenția a fost motivul pentru care sambata și duminica, intre orele 20-00, politistii rutieri, impreuna cu agenți ai Biroului de Analiza și Prevenire a Criminalitații, polițiști ai Biroului Siguranța Școlara și reprezentanți ai Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Timișoara, au…

- Peste 100 de șoferi, testați de polițiștii din Alba pentru alcool și droguri in weekend: Amenzi de aproape 50.000 de lei și 11 permise reținute Peste 100 de șoferi, testați de polițiștii din Alba pentru alcool și droguri in weekend: Amenzi de aproape 50.000 de lei și 11 permise reținute Peste 100 de…