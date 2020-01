Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a prezentat marți un raport al Institutului Național de Sanatate Publica in care sunt mai multe recomandari pentru combaterea poluarii din București. Printre acestea, intreruperea circulației pe anumite artere atunci cand se depașesc limitele admise…

- In Romania vor fi disponibile, in curand, teste care sa depisteze rapid eventuala prezența a virusului gripal care a dus la decesul a 6 oameni in China, a anunțat marți medicul Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie. Testele urmeaza sa fie disponibile, cel mai probabil, la…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a declarat, luni, ca va solicita Institutului de Sanatate Publica un raport pentru a vedea in ce masura calitatea aerului din Bucuresti afecteaza starea de sanatate a populatiei. Rapoarte asemanatoare vor fi cerute și primariilor din Iași și Brașov.…

- Ieri, Institutul National de Sanatate Publica a anuntat ca s-a inregistrat debutul sezonului gripal – rata pozitivitatii pentru virus gripal la cazurile testate fiind peste 25% pentru acelasi subtip, potrivit Agerpres. In conformitate cu o informare a Centrului National de Supraveghere si Control al…

- Institutul National de Sanatate Publica a anuntat, astazi, ca s-a inregistrat debutul sezonului gripal – rata pozitivitatii pentru virusul gripal la cazurile testate fiind peste 25% pentru acelasi subtip, scrie agerpres. Potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor…

- Institutul National de Sanatate Publica a anuntat joi ca s-a inregistrat debutul sezonului gripal - rata pozitivitatii pentru virus gripal la cazurile testate fiind peste 25% pentru acelasi subtip, informeaza Agerpres.Potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor…

- Maternitațile au nevoie urgenta de fonduri pentru a salva viețile celor mai vulnerabili nou-nascuți. Fii parte din echipa de salvare: 20% din impozitul pe profit catre maternitați Oricat de bun ar fi un medic și oricata voința de viața ar avea un copil de nici 1.000 de grame, capacitatea maternitaților…

- Oricat de bun ar fi un medic și oricata voința de viața ar avea un copil de nici 1.000 de grame, capacitatea maternitaților de a salva viețile nou-nascuților prematur depinde in mod direct de aparatura medicala pe care o au. Intr-o lume care iși pune problema sofisticata a folosirii Inteligenței Artificiale…