Stiri pe aceeasi tema

- Guvernele fac progrese insuficiente in ceea ce priveste reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in vederea prevenirii celor mai grave urmari ale incalzirii globale, conform unui raport al Natiunilor Unite publicat marti, transmite Reuters. {{713802}} Raportul vine cu doar citeva saptamini inainte…

- Cu cat ar urma sa scada emisiile de gaze cu efect de sera pana in 2030 (Raport ONU)Guvernele fac progrese insuficiente in ceea ce priveste reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in vederea prevenirii celor mai grave urmari ale incalzirii globale, conform unui raport al Natiunilor Unite publicat…

- Spitalele Al-Shifa și Al-Quds, cele mai mari din nordul Gazei, au fost scoase din funcțiune dupa ce combustibilul s-a epuizat și astfel au ramas fara electricitate, pe fondul luptelor intense din zona, au anunțat duminica autoritațile palestinene. De asemenea, seful Organizației Mondiale a Sanatații…

- Grupul de meteorologi amatori Severe Weather Alert – Salaj a fost invitat sa participe la WMO RA VI SCIENTIFIC FORUM, un eveniment de talie internaționala, care iși propune prezentarea și dezbaterea problemelor de meteorologie. Meteorologii salajeni au fost reprezentați de Sergiu Pavel, un tanar pasionat…

- Aproximativ 4 din 5 persoane cu hipertensiune nu primesc tratament adecvat. Raport OMS Un nou raport al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) dezvaluie o problema grava care afecteaza milioane de oameni in intreaga lume. Hipertensiunea arteriala, o afecțiune cardiovasculara insidioasa și periculoasa,…

- In ultimii ani, lunile de vara au devenit sinonime cu ingrijorarea fermierilor, inregistrandu-se cele mai inalte temperaturi, potrivit Organizației Mondiale de Meteorologie (OMM). Studiile dezvaluie o realitate ingrijoratoare in intreaga Europa: 61% dintre soluri sunt intr-o stare degradata atat din…

- Guvernul a alocat, in ședința de vineri, peste 331 milioane de lei pentru susținerea instituțiilor de spectacole, care funcționeaza in subordinea autoritaților locale din 34 de județe. 71 de teatre, opere si filarmonici din 47 de localitati, care functioneaza in subordinea autoritatilor locale din…

- Criza climatica ar putea prezenta cel mai mare risc pentru persoanele cu boli respiratorii, temperaturile ridicate și schimbarea tiparelor meteorologice exacerband problemele de sanatate ale plamanilor, au declarat experții, potrivit The Guardian.