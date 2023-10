Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul apararii de la Moscova a anuntat sambata ca apararea antiaeriana a doborat noua rachete lansate din Ucraina asupra regiunii Belgorod din vestul Rusiei. Regiunea se invecineaza cu raionul Harkov din estul Ucrainei și a fost atacata de mai multe ori de forțele ucrainene pana acum. De asemenea,…

- Fortele aeriene ale Rusiei au respins, duminica dimineata, un atac coordonat al Ucrainei asupra Crimeei, distrugand cel putin sase drone care vizau peninsula din directii diferite, a anuntat Ministerul rus al Apararii, citat de Reuters, scrie news.ro.Doua drone au fost distruse la ora 1:15 a.m. (2215…

- 33 de drone kamikaze au atacat Kievul azi-noapte, cel mai puternic atac de acest fel din primavara și pana acum. 26 dintre drone au fost doborate de apararea antiaeriana a capitalei ucrainene. Intre timp, Ministerul rus al Apararii a anunțat ca apararea antiaeriana a distrus 8 drone lansate de Ucraina…

- Coalitia care sprijina lupta Ucrainei impotriva invaziei ruse nu va sprijini Kievul daca acesta va muta ostilitatile pe teritoriul rusesc, a declarat duminica, 27 august, presedintele Volodimir Zelenski, citat de News.ro. ”Cred ca acesta este un mare risc, cu siguranta vom fi lasati singuri”, a declarat…

- In cea mai recenta actualizare a informatiilor despre razboiul din Ucraina, Ministerul britanic al Apararii constata ca exista tot mai multe rapoarte despre rachete SA-5 Gammon care lovesc Rusia, in timp ce dronele ataca deja in mod regulat Moscova.Atacurile care lovesc adanc in interiorul Rusiei…

- Suntem in ziua 533 a razboiului pe scara larga declanșat de Rusia in Ucraina. Forțele ucrainene au lansat noi atacuri cu drone pe teritoriul Rusiei, in orașul Sevastopol, din peninsula anexata Crimeea, și Moscova, relateaza The Guardian. Ministerul rus al Apararii a anunțat, joi, ca a doborat 13 drone,…

- Rusia a declarat miercuri, 5 iulie, ca forțele sale au lovit trei grupuri ale armatei ucrainene in apropiere de Bakhmut, pe fondul unor rapoarte contradictorii privind luptele din zona, relateaza Reuters . Grupul de mercenari Wagner al Rusiei a capturat orașul din estul țarii in luna mai, dupa 10 luni…