Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un articol din The New York Times ea da in vileag mașinațiunile corupției impotriva sa Sefa DNA Laura Codruta Kovesi a afirmat, intr-un interviu comandat de sponsorii sai in The New York Times in legatura cu situatia politica de la Bucuresti. Declaratiile sale apar intr-un articol care are ca tema…

- Sefa DNA Laura Codruta Kovesi a afirmat, fiind chestionata de The New York Times in legatura cu situatia politica de la Bucuresti, ca schimbarea mentalitatilor este dificila si ca ultimii cinci ani au insemnat foarte mult pentru Romania din perspectiva luptei anticoruptie, evitand orice comentariu pe…

- Sefa DNA Laura Codruta Kovesi a afirmat, fiind chestionata de The New York Times in legatura cu situatia politica de la Bucuresti, ca schimbarea mentalitatilor este dificila si ca ultimii cinci ani au insemnat foarte mult pentru Romania din perspectiva luptei anticoruptie, evitand orice comentariu pe…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, nu a dorit sa comenteze luni deciziile procurorilor in dosarul "Microfonul", dar a afirmat ca ancheta este "una serioasa".Citește și: Dezvaluiri tulburatoare in presa din SUA despre Laura Codruța Kovesi: legatura cu George Soros"Am vazut concluziile…

- Potrivit unei liste a Direcției Naționale Anticorupție, veniturile salariale ale procurorilor, procurorilor militari și personalului de specialitate juridica asimilat magistraților din cadrul DNA, variau, la data de 31 martie 2018, intre 26.641 lei și 17.645 lei. Cea mai mare indemnizație de incadrare…

- Potrivit unei liste a Directiei Nationale Anticoruptie, veniturile salariale ale procurorilor, procurorilor militari si personalului de specialitate juridica asimilat magistratilor din cadrul DNA, variau, la data de 31 martie 2018, intre 26.641 lei si 17.645 lei. Cea mai mare indemnizatie de incadrare…

- Procurorii din DNA incaseaza venituri considerabile, care depașesc salariile primilor oameni in Stat, dar și pe cele ale judecatorilor de Inalta Curte.Potrivit unei liste a Direcției Naționale Anticorupție, veniturile salariale ale procurorilor, procurorilor militari și personalului de specialitate…