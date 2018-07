Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 37 de demnitari, dintre care noua ministri si fosti ministri, 21 de deputati, sase senatori si un membru al Parlamentului European au fost condamnati definitiv in dosare instrumentate de Directia Nationala Anticoruptie, in perioada in care la sefia structurii s-a aflat Laura Codruta Kovesi.…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, le-a transmis, luni, procurorilor, dupa revocarea Laurei Codruța Kovesi, sa ancheteze ținand cont de aflarea adevarului și de drepturile omului, nu de comenzi politice."Din pacate, discutam despre o caracteristica mult mai mare. Eu imi exprim speranța ca la…

- Laura Codruta Kovesi a declarat, luni, dupa revocarea sa din functie, ca le multumeste colegilor pentru activitatea pe care au desfasurat-o impreuna, acestia asistand, de altfel, la declaratiile publice ale lui Kovesi.

- Sefa DNA Laura Codruta Kovesi a afirmat, fiind chestionata de The New York Times in legatura cu situatia politica de la Bucuresti, ca schimbarea mentalitatilor este dificila si ca ultimii cinci ani au insemnat foarte mult pentru Romania din perspectiva luptei anticoruptie, evitand orice comentariu pe…

- Deputatul Eugen Tomac, presedinte executiv al PMP, a declarat ca presedintele Klaus Iohannis este pus intr-o "situatie delicata" in acest moment, aratand ca intr-un stat de drept "in mod normal presedintele trebuie sa respecte" decizia CCR in cazul sefei DNA Laura Codruta Kovesi. El a adaugat ca in…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si-a exprimat joi seara convingerea ca Statutul magistratului nu va fi afectat de decizia Curtii Constitutionale privind obligatia presedintelui Romaniei de a emite ordinul de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. "Decizia nu afecteaza, nu diminueaza…

- Trei țari sunt vizate de un mecanism de accesare a fondurilor europene din viitorul exercițiu bugetar financiar al UE in funcție de asigurarea independenței justiției. Juncker a menționat miercuri ca asigurarea...