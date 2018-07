Raport activitate Kovesi: DNA, model de bune practici la nivel european

Stiri pe aceeasi tema

- Laura Codruta Kovesi a publicat, luni seara, raportul de activitate in calitate de procuror-sef al DNA, in perioada mai 2013-iulie 2018, in document fiind prezentate obiectivele atinse, trimiterile in judecata si condamnarile. Kovesi spune ca DNA a devenit model pentru multe tari.

- Alerta la nivel european din cauza porumbului congelat contaminat cu o bacterie foarte periculoasa, Listeria. Noua oameni au murit dupa ce au consumat acest produs, iar 47 s-au imbolnavit in Marea Britanie, Austria, Danemarca, Suedia si Finlanda.

- Dupa ce și-a anunțat decizia, Curtea Constituționala a venit cu un comunicat in care informeaza ca a sesizat Comisia de la Veneția pentru presupuse presiuni asupra judecatorului Petre Lazaroiu, puse de consilierul prezidențial Simina Tanasesu.

- Lucia Bel (33 de ani) va fi primul medic veterinar roman recunoscut la nivel european ca specialist herpetolog (care se ocupa cu tratarea reptilelor). In prezent, la nivel european exista doar 27 de persoane certificate in aceasta specializare, iar in Romania inca niciunul.

- Procurorul sef la D.N.A Laura Codruta Kouml;vesi a rostit un discurs la O.N.U. Organizatia Natiunilor Unite , in cadrul dezbaterii la nivel inalt ce marcheaza aniversarea a 15 ani de la adoptarea Conventiei Natiunilor Unite impotriva Coruptiei U.N.C.A.C. , cunoscuta si drept Conventia de la Merida.…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Crețu, a criticat in termeni duri slaba activitate a ministrului transporturilor, Lucian Șova, mai ales in privința absorbției fondurilor europene și, in general, a proiectelor de infrastructura. Actualul exercițiu financiar european se apropie de…

- Fostul premier al Romaniei, Victor Ponta, unul dintre liderii grupului „Noi suntem Statul”, a anunțat ca rumeaza sa ia o decizie radicala impotriva procurorului DNA, Jean Uncheșelu, unul dintre procurorii laudați permanent de Laura Codruța Kovesi.

- Derby ul pentru locul trei in clasamentul Ligii 1, din Banie, dintre CSU Craiova si FC Viitorul, a primit titulatura de cel mai frumos meci din acest campionat, inclusiv selectionerul echipei nationale a Romaniei, Cosmin Contra, pronuntandu se in acest sens. In etapa a saptea a turneului play off, echipele…