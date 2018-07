Un numar de 37 de demnitari, dintre care noua ministri si fosti ministri, 21 de deputati, sase senatori si un membru al Parlamentului European au fost condamnati definitiv in dosare instrumentate de Directia Nationala Anticoruptie, in perioada in care la sefia structurii s-a aflat Laura Codruta Kovesi.



''Directia Nationala Anticoruptie a devenit in ultimii 5 ani o structura eficienta, pro activa si care isi indeplineste rolul institutional de a investiga cauze de coruptie la nivel inalt si mediu'', se arata in documentul citat.



Potrivit raportului, in aceeasi…