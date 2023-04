”Inteligenta artificiala generativa si alte tehnologii care evolueaza accelerat anunta un viitor nou si indraznet pentru afaceri, pe masura ce lumea fizica si cea digitala devin inevitabil conectate”, se arata in studiul Accenture, Technology Vision 2023. Studiul exploreaza tendintele in materie de tehnologie care stau la baza convergentei dintre lumea fizica si cea digitala, in timp ce companiile cauta sa accelereze reinventarea organizatiilor. “Urmatorul deceniu va fi definit de trei mega tendinte in domeniul tehnologiei – cloud, metaverse si AI – care, impreuna, vor elimina distanta dintre…