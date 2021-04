Raport: 40% dintre angajatori consideră incertitudinea economică din ţară o ameninţare majoră pentru afacerea lor “Daca, in 2019, 70% din companiile din Romania declarau ca se asteapta la o crestere a vanzarilor, in 2021 doar 25% spun acest lucru, iar procentul celor care se asteapta ca volumul vanzarilor sa scada in acest an este de aproape trei ori mai mare decat cel din 2019. Peste 40% considera incertitudinea economica din tara o amenintare majora pentru afacerea lor. Pierderea cifrei de afaceri si a volumului vanzarilor, recrutarea de personal si posibilele modificari ale reglementarilor in cadrul industriei reprezinta factori de ingrijorare pentru mai mult de un sfert dintre respondenti. Numai 4% afirma… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aceste sanctiuni ”au scopul sa impiedice China sa profite de tehnologii americane pentru a-si sustine efortul destabilizator de modernizare militara”, anunta, citata intr-un comunicat, secretarul american al Comertului Gina Raimondo. Aceste intreprinderi chineze sanctionate nu vor mai fi in masura sa…

- Ministerul Sanatații cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatații 7 aprilie 2021, lanseaza o campanie de informare, educare, comunicare, sub sloganul Impreuna pentru o lume mai echitabila și mai sanatoasa!, campanie care aduce in atenția decidenților și a populației necesitatea intervențiilor in toate…

- Incidentele de securitate provocate de intreruperea furnizarii energiei electrice au crescut in ultimii doi ani in Romania, astfel ca doar in ultimul an, operatorii au raportat 100.000 de evenimente cand serviciile de comunicatii au fost afectate din cauza intreruperii furnizarii energiei electrice,…

- Deși ar trebui sa fie oficial o componenta a securitații naționale, securitatea alimentara este cumva lasata in voia sorții. Creșterea gradului de valorificare a potențialului agricol poate transforma Romania intr-un stat independent in ceea ce privește asigurarea securitații alimentare a populației,…

- Fostul presedinte al SUA Donald Trump l-a criticat, duminica seara, pe succesorul sau, Joseph Biden, si a pledat pentru consolidarea Partidului Republican, negand zvonurile privind intentia de a infiinta o alta formatiune politica. Citește și: SONDAJ CURS - PNL isi incepe scaderea, PSD stagneaza…

- Departamentul de Stat al SUA a reafirmat ca gazoductul Nord Stream 2, care urmeaza sa aduca gaz natural din Rusia in Germania via Marea Baltica, submineaza securitatea transatlantica, noteaza joi dpa, potrivit AGERPRES. "Nord Stream 2 si al doilea tronson al Turk Stream sunt proiectate sa…

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, șeful USR București, vrea sa o angajeze ca secretar general al ministerului pe Florina Prisacaru, o funcționara apropiata de PSD și pe care CNSAS a acuzat-o de colaborare cu Securitatea ca poliție politica, avand și o decizie in instanța in acest sens. Nasui a recunoscut…

- Samsung a lansat in cadrul evenimentului ”Unpacked”, desfașurat la jumatatea lunii ianuarie a acestui an, seria de telefoane Galaxy S21, care vin in trei variante. Tiberiu Dobre, Head of IM Division Romania și Bulgaria pentru Samsung, a vorbit in...