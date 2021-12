Anul 2022 ar putea sa aduca o premiera: economia mondiala va depași 100.000 de miliarde de dolari, in timp ce China va avea nevoie de ceva mai mult timp decat se aștepta toata lumea, pana cand va putea sa depașeasca Statele Unite ca prima economie a lumii, potrivit unui raport citat de Reuters. Astfel, China ar urma sa devina prima economie mondiala in dolari in 2030, potrivit prognozelor companiei britanice de consultanța Cebr, adica cu doi ani mai tarziu decat se preconiza in raportul World Economic League Table de anul trecut. In același timp, este de așteptat ca India sa depașeasca Franța…