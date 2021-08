Stiri pe aceeasi tema

- O fata de 14 ani a fost bagata cu forța intr-o mașina de șase persoane. Incidentul a avut loc in Buzau, iar polițiștii au fost sesizați ca o minora ar fi fost rapita de pe strada. Potrivit IPJ Buzau, suspecții, patru barbați și doua femei, au fost gasiți și reținuți pentru 24 de ore și sunt acuzați…

- Eveniment rutier la primele ore ale dimineții, din fericire fara victime. S-a intamplat in zona strazii Brailei, in jurul orei 1.45, cand o tanara, aflata la volan, a intrat cu mașina drept in ușile de la intrarea unui magazin. Fiind ora tarzie și, evident, niciun client prin preajma, singurele pagube…

- Tanarul in varsta de 27 de ani care avea și doi copii in mașina a gonit prin tot orașul cu echipajul pe urmele lui, relateaza Realitatea PLUS.Acesta a intrat in viteza intr-o intersecție și a lovit un alt autoturism.In urma impactului, mașina a fost proiectata pe trotuar, unde s-a oprit intr-un alt…

- Un atac cu explozibili și impușcaturi a avut loc luni, pe Autostrada A1 care leaga Modena de Bologna, in Italia. Hoții au vrut sa jefuiasca o mașina blindata de transport valori. Aceștia au pus cuie pe asfalt, au incendiat mai multe autoturisme și au folosit arme de foc. Potrivit autoritaților, jaful…

- Un șofer din Buzau a fost umarit in trafic de mai mulți indivizi, care l-au atacat și i-au spart mașina. Barbatul a fugit de urmatoritori și s-a oprit in momentul in care a ajuns in zona unui echipaj de poliție. Le-a cerut ajutorul polițiștilor și aceștia i-au cerut sa stea in mașina, pentru…

- Un bistrițean, baut și fara permis, s-a ales cu dosar penal, dupa ce a lovit o mașina parcata, iar apoi a intrat cu mașina intr-un magazin. Accidentul s-a petrecut sambata seara, pe Bulevardul Decebal din Bistrița. Polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Bistrița au intervenit in…