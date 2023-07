Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul in varsta de 44 de ani a ordonat sesiuni multiple și diversificate cu mingea la Samorin, pe aceste detalii pune accentul. In afara membrilor staff-ului tehnic personal, Adi Mutu este susținut și de veteranii Sapunaru, Grigore și Morais, care dau tonul la antrenamente. Reporterul Eduard Apostol…

- Unul dintre transferurile de forța din mercato estival in Liga, ex-dinamovistul Borja Valle, 30 de ani, va fi de sambata in cantonamentul din Slovacia și va incepe imediat antrenamentele cu formația giuleșteana. Rapid a facut cateva transferuri de marca in mercato estival, giuleștenii dorind sa se implice…

- Rapid asuda la ședințele de pregatire ale lui Adrian Mutu, mai ales ca antrenorul vrea sa produca schimbari importante in stilul de joc al echipei. Reporterul Eduard Apostol și fotoreporterul Cristi Preda se afla in cantonamentul Rapidului din Slovacia, de unde transmit toate informațiile relevante. …

- Adrian Mutu se baga cu jucatorii Rapidului la miuța, mai face o gluma cu ei, dar traseaza limite. „Briliantul” le arata fotbaliștilor cum pot mangaia balonul, apoi iși arata colții cand vrea sa-și impuna punctul de vedere. Reporterul Eduard Apostol și fotoreporterul Cristi Preda se afla in cantonamentul…

- Reunirea Rapidului a avut loc astazi, la baza Constructorul din București. Sub comanda lui Adrian Mutu au fost prezenți 22 de fotbaliști, printre care s-au numarat și noile achiziții Iulian Cristea (fundaș central, 28 de ani), Razvan Oaida (mijlocaș central, 25 ani) și Omar El Sawy (mijlocaș ofensiv,…

- Sportivul roman Constantin Popovici a castigat, sambata, etapa de Cupa Mondiala de la Fort Lauderdale (SUA).Campion european de high diving in 2022, Constantin s-a impus in Statele Unite ale Americii cu un punctaj total de 473,90 puncte, conform Mediafax. CITESTE SI Lovitura totala pentru Simona…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, Adrian Mutu, a declarat, sambata seara, in conferinta de presa de dupa victoria cu 5-1 din derby-ul cu FCSB, ca este bucuros de faptul ca a castigat 3 din cele 4 partide jucate in actualul sezon cu formatia ros-albastra, scrie Agerpres."Victoria e victorie,…

- Mihai Iosif, fostul antrenor al Rapidului, a avut o replica dura pentru Constantin Zotta, fostul președinte al gruparii giuleștene. La Rapid nu e liniște deloc. Fanii cer demiterea lui Adrian Mutu, iar oamenii importanți din istoria recenta a clubului sunt „la cuțite”. Mihai Iosif, liber de contract…