Rapidistele sunt la 120 de minute de titlu. Carlos Viver: „ Este un moment istoric”! Handbalistele echipei din Giulești traiesc la intensitate maxima saptamana in care pot deveni campioane. Rapidistele sunt lidere in Liga Florilor și mai au de jucat maine pe teren propriu cu Craiova și duminica la Valcea pentru a obține titlul mult visat. Inainte de cele 2 meciuri, Buceschi &co stau doar la mana lor, avand un avans de 1 punct fața de urmaritoarea CSM București. „Din octombrie, de cand am ajuns pe primul loc aștept aceasta saptamana! Chiar ma vad duminica seara cu medalia de aur la gat” – Diana Ciuca, handbalista CS Rapid București. Caștigator a unei medalii de argint la mondiale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

