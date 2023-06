Fostul fotbalist Ionel Ganea (49 de ani) a declarat, duminica seara, ca Rapid va ramane mereu in sufletul lui pentru ca a facut istorie la gruparea giulesteana, scrie Agerpres.

"Am amintiri foarte frumoase de aici, am reusit in 1999 sa castigam titlul dupa o foarte lunga de timp si am devenit si golgheterul campionatului. Am facut istorie la acest club, Rapid inseamna foarte mult si va ramane mereu in sufletul meu", a spus fostul atacant la sarbatoarea centenarului gruparii alb-visinii.

