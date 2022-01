Stiri pe aceeasi tema

- Mediul de afaceri solicita autoritatilor anularea rezilierii contractului cu firma DDS Diagnostic, acceptarea stocului de 2,4 milioane de teste pentru scoli, plata lor si deblocarea situatiei, a afirmat joi Dragos Anastasiu, presedinte Eurolines Group Romania. "Mediul de afaceri crede ca trebuie…

- Compania buzoiana Panosol a luat ființa in anul 2009, principala activitate a acesteia fiind producția de panouri solare presurizate compacte, colectoare solare și instalații solare presurizate. Compania dispune de o suprafața de producție și depozitare de 3.000 metri patrați, iar capacitatea anuala…

- In 2019, compania MB Telecom-LDT SRl, controlata de o entitate elvețiana deținuta de omul de afaceri Mircea Tudor, a incheiat cu Compania Naționala de Aeroporturi București un prim contract pentru prestarea de servicii de intreținere și reparații a echipamentelor de control cu raze X de pe Aeroportul…

- Partidele din coaliția de guvernare vor sa impoziteze in plus firmele mari, cum sunt cele care au cifra de afaceri mai mare de 100 de milioane de euro. Noua taxa ar putea fi de 1%, deși s-a discutat, in ședința coaliției, și de posibilitatea ca aceasta sa fie de 2%. Propunerea noii taxe a venit […]…

- Alexandru Ionița II (26 de ani, extrema dreapta) a bifat primul meci ca titular la Rapid in partida de la Ovidiu, cu Farul. Ionița nu a rezistat decat un sfert de ora pe teren. Recent revenit dupa suspendarea din scandalul de doping, Ionița a semnat cu Rapid și a prins minute in 4 partide din acest…

- Bobby Paunescu a vorbit despre principalele probleme care macina țara in aceste zile. Printre altele, țara noastra ar putea sa fie implicata și intr-un scandal internațional cu trafic de droguri."E un context dificil atat din punct de vedere economic dar trecem prin aceasta criza medicala. Speram ca…

- Cifra de afaceri s-a majorat cu 46%: de la 310 milioane de lei (9 luni 2020) la 451 milioane de lei (9 luni 2021)EBITDA in crestere cu 32%: de la 49 milioane de lei (9 luni 2020) la 64,5 milioane de lei (9 luni 2021)Profitul operational a avansat ...