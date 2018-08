Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a trecut de Hajduk Split (Detalii AICI), FCSB va juca in play-off-ul Europa League cu Rapid Viena. Meciurile vor avea loc pe 23 și 30 august. Rapid Viena a eliminat-o pe Slovan Bratislava. Dupa 1-2 in Slovenia, austriecii au jucat perfect pe teren propriu și au caștigat cu 4-0. Christoph Knasmullner…

- CFR Cluj, campioana Romaniei, va juca in play-off-ul Europa League cu F91 Dudelange. Clujenii au trecut in dubla manșa de Alashkert, 2-0 in tur și 5-0- in retur (Detalii aici) Meciurile din barajul pentru Europa League vor avea loc pe 23 și 30 august! Dupa 2-1 in tur, Dudelange a remizat in retur pe…

- Romania are 3 reprezentante in turul 3 al Europa League, CFR Cluj, FCSB si U Craiova. Daca vor reusi sa se califice in play-off, echipele noastre vor avea adversari foarte dificili. FCSB, singurul cap de serie, nu scapa nici ea de o posibila dubla de foc, potrivit Mediafax. Joi, echipele noastre debuteaza…

- Campioana Romaniei la fotbal, CFR Cluj, in cazul in care va trece de campioana Armeniei, Alaskert, in turul al treilea preliminar al Ligii Europa, va juca impotriva invingatoarei dintre Dudelange (Luxemburg) si...

- Andrei Ivan, atacantul lui Rapid Viena, a vorbit despre posibila confruntare cu FCSB din play-off-ul Europa League și l-a provocat pe Gigi Becali inaintea duelului. Meciurile directe ar avea loc pe 23 august, in Austria, și pe 30 august, pe Național Arena. "Sunt foarte bucuros ca putem juca impotriva…

- Echipele românesti si-au aflat posibilele adversare din play-off-ul Europa League (23/30 august). Astfel, daca vor trece de turul 3 preliminar (9/16 august), formatiile noastre vor întâlni urmatorii adversari: FCSB - învingatoarea dintre Slovan Bratislava (SVK) si Rapid W.…

- FCSB, CFR Cluj și U Craiova iși afla azi posibilele adversare din play-off-ul Europa League. Tragerea la sorți incepe la ora 14:30 și va fi live pe GSP.RO Pentru a juca in play-off, FCSB trebuie sa treaca de Hajduk Split, U Craiova sa o invinga pe RB Leipzig, iar CFR Cluj sa o elimine pe Alashkert.…

- CFR Cluj și-a aflat adversara din turul III din preliminariile Europa League. Campioana Romaniei se va duela cu Alashkert din Armenia. Dupa 1-0 in Muntenegru, Alashkert a terminat la egalitate, 0-0, meciul cu muntenegrenii de la Sutjeska. Meciurile din turul III se vor disputa pe 9 si 16 august. Daca…