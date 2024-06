Stiri pe aceeasi tema

- Rapid a invins-o clar pe Gloria Buzau in primul amical al verii, scor 4-1. Claudiu Petrila, cu o „dubla” (32 și 43), Emmers (70) și Papeau (73) au fost marcatorii giuleștenilor. Cristian Dumitru a deschis scorul pentru buzoieni din penalty in minutul 24. Neil Lennon (52 de ani), tehnicianul Rapidului,…

- Rareș Pop (19 ani) nu va merge in cantonamentul pe care Rapid il va efectua in Slovenia, la Maribor, in perioada 23 iunie - 5 iulie. Mijlocașul va fi ocupat cu examenul de Bacalaureat. In perioada 12-19 iunie, Neil Lennon a condus un cantonament la Curtea de Argeș. Concluziile stagiului vor fi trase…

- Rapid se afla in cantonamentul de la Curtea de Argeș, unde se pregatește pentru noul sezon competițional. E primul stagiu de pregatire pentru jucatorii lui Neil Lennon, urmand ca mai apoi sa se deplaseze in Slovenia, la Maribor. Cantonamentul de la Curtea de Argeș se desfașoara in perioada 12 - 19 iunie.…

- Nou-promovata Gloria Buzau și-a testat forțele, sambata seara, cu Hermannstadt, in primul amical disputat de formația lui Andrei Prepelița in aceasta vara. Cu Budescu introdus pe teren in partea secunda, formația din „Crang” a fost invinsa la limita, scor 0-1. Unicul gol al partidei a fost reușit de…

- Echipa de fotbal Rapid Bucuresti a stabilit programul pentru pauza competitionala din aceasta vara, in care sunt incluse doua stagii de pregatire, unul la Curtea de Arges si al doilea la Maribor, in Slovenia, potrivit Agerpres.

- Un roman dat in urmarire internationala de poliția din Austria a fost prins de politistii din Argeș dupa ce a alimentat la o benzinarie un autoturism furat si a plecat fara sa plateasca. Barbatul ar fi plecat fara sa achite contravaloarea carburantului la o benzinarie aflata la limita dintre Pitesti…

- UTA se pregatește pentru intalnirea de luni seara de la Ploiești, meci in care gruparea aradeana iși va intalni fostul antrenor, Gyuszi Balint debutand deja... The post UTA, victorie la scor in amicalul cu Progresul Pecica! Șase goluri, șase marcatori appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Principele Regent Nicolae al Romaniei și soția sa, Ioana, au fost inmormantați, vineri, la Noua Catedrala Arhiepiscopala și Regala de la Curtea de Argeș, alaturi de Regele Carol al II-lea, a anunțat Familia Regala a Romaniei.