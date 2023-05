Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid și Almeria joaca sambata in etapa a 32-a din La Liga, de la ora 19:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport, OrangeSport și DigiSport. Oaspeții de la Almeria au doua victorii, un egal și doua infrangeri, iar gazdele, Real Madrid, au inregistrat 4 victorii și o infrangere…

- Duelul Barcelona - Real Betis, in etapa a 32-a din LaLiga, se va juca de la ora 22:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport, OrangeSport și DigiSport. In ultimele 5 meciuri, Barcelona are o victorie, un egal și doua infrangeri, iar Real Betis o victorie, un egal și 3 infrangeriCum…

- Napoli va primi marți seara vizita celor de la AC Milan, in returul sferturilor de finala Champions League. Partida va incepe la ora 22:00, va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata de PrimaSport 2, DigiSport 2 și OrangeSport 3. AC Milan a caștigat in tur, 1-0, cu golul lui Ismael Bennacer. In celalalt…

- Sepsi OSK va juca luni seara pe teren propriu cu Rapid, in meciul care va incheia etapa 3 din play-off-ul Ligii 1. Partida va incepe la ora 20:30, va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata de PrimaSport 1, DigiSport 1 și OrangeSport 1. Rezultatele și programul din play-off LIVE de la ora 20:30 » Sepsi…

- Lazio o va infrunta in aceasta seara pe Juventus, de la ora 21:45, in etapa 29 din Serie A. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata de PrimaSport 2, OrangeSport 2 și DigiSport 4. Lazio - Juventus inchide etapa 29 din Serie A. Vezi aici toate rezultatele rundei LIVE de la ora 21:45 » Lazio - Juventus…

- Manchester City va primi in aceasta dupa-amiaza, de la ora 14:30, vizita celor de la Liverpool, pentru un meci din etapa 29 a Premier League. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata de PrimaSport 1, OrangeSport 1 și DigiSport 1. Programul etapei 29 din Premier League LIVE de la ora 14:30 » Manchester…

- Liverpool și Wolves se vor infrunta in aceasta seara, de la ora 22:00, intr-un meci restant din etapa 7 a Premier League. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata de PrimaSport 3, OrangeSport 3 și DigiSport 3. ...