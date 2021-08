Stiri pe aceeasi tema

- Rapid a pierdut dramatic meciul cu CSU Craiova, scor 1-2. La finalul partidei, giuleștenii au acuzat maniera de arbitraj al lui Radu Petrescu. Toate detaliile despre Rapid - CSU Craiova, AICI! Alexandru Albu, marcatorul giuleștenilor, a criticat dur arbitrajul de pe Arena Naționala, spunand ca numai…

- Fostul fotbalist Helmut Duckadam a declarat, miercuri, ca prevede o victorie facila a echipei FCSB in derby-ul cu Rapid, programat, duminica, pe Arena Nationala, in etapa a 5-a a Ligii I. "Astept un stadion plin, atat cat va permite legea la Rapid - FCSB. Cred ca cei de la Rapid au facut…

- LPF a publicat echipa etapei a patra din Liga 1. Mihai Iosif, omul care ”face minuni” la Rapid, a fost desemnat pentru a doua oara in acest sezon antrenorul rundei. Tehnicianul giuleștenilor a mai primit aceasta distincție și la finalul etapei a doua. Din primul 11 al etapei fac parte cate doi jucatori…

- CS Universitatea Craiova joaca azi cu KF Laci in a doua manșa a duelului din turul 2 preliminar din UEFA Conference League, de la ora 21:30. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport, Look Sport. In tur a fost 1-0 pentru LaciDaca trece de albanezi, Craiova infrunta Anderlecht in turul 3…

- Rapid joaca acasa cu Chindia Targoviște, de la 21:30. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport. Programul și rezultatele primei etape din sezonul 2021-2022 Rapid - Chindia, liveTEXT de la 21:30 Click AICI pentru live+statistici! Rapid - Chindia, echipe probabile:…

- Inființata acum cateva zile, ACS FC Brasov Steagul Renaste a pierdut, astazi, prima partida din istorie. Este vorba despre amicalul susținut in compania Rapidului, formație recent promovata in Liga 1. Meciul s-a disputat pe Stadionul Tineretului din Brasov. Gruparea de sub Tampa, antrenata de Ilie Stan,…

- Rapid, revenita in Liga 1 dupa o absența de 6 ani, a efectuat azi vizita medicala. Elevii lui Mihai Iosif se pregatesc de noul sezon din Liga 1, acolo unde au ajuns dupa ce au terminat play-off-ul Ligii 2 pe poziția secunda, dupa FC U Craiova. Azi, Rapid a avut vizita medicala. Jucatorii giuleșteni…