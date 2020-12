Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul Nicolae Grigore, fost secund al selectionerului Adrian Mutu la echipa nationala de tineret a Romaniei, a fost instalat, marti, in functia de antrenor principal al echipei de fotbal de liga secunda FC Rapid. "Nicolae Grigore este incepand de astazi noul antrenor principal al…

- Antrenorul echipei de fotbal Rapid Bucuresti, Mihai Iosif, a fost testat pozitiv la COVID-19, luni, a anuntat clubul de liga secunda pe pagina sa de Facebook. ”Din pacate, Mihai Iosif, antrenorul nostru, a fost depistat pozitiv cu COVID-19, dupa ce s-a testat in aceasta dimineata. Mita a prezentat aseara…

- Victorie de senzație pentru Poli, care invinge o echipa imbatabila de liga secunda, U Craiova 1948. A fost 3-1 pentru banațeni, dupa un meci intens, in care s-a pus „piciorul”, dar și in care centralul Țiții a facut „prapad”. Dupa un adevarat tur de forța, Timișoara – București – Bacau – București –…

- Rapid si CSM Resita au incheiat etapa a 14-a (momentan, ar mai fi de jucat la mijlocul lui decembrie Ripensia – Farul) cu un rezultat alb, 0-0. Meciul a fost insa destul de modest cu putine ocazii de poarta. Rapidul era pe val, obtinuse trei victorii la rand, iar in cazul unui succes astazi ar ... The…

- Maine e ziua in care Dan Alexa debuteaza ca „sef” al bancii tehnice la ASU Politehnica intr-un meci oficial. Pe „Dan Paltinisanu” soseste Petrolul Ploiesti, mare favorita la promovare, dar care nu se regaseste la acest moment in Top 6 al Ligii 2. Ambele echipe au fost afectate de Covid saptamana trecuta,…

- Dan Alexa a vorbit astazi despre noua sa postura in organigrama Politehnicii Timisoara si obiectivul mult dorit: promovarea in Liga I. Reamintim ca ieri, clubul alb-violet a rezilitat de comun acord intelegerea cu antrenorul Octavian Benga iar conducerea bancii tehnice a fost preluata de Dan Alexa,…

- Mircea Lucescu va juca maine in Ruh - Dinamo Kiev impotriva lui Ivan Fedik, un antrenor de 33 ani, fost jurnalist și debutant in acest sezon ca "principal". La 75 de ani și lider in Ucraina, Mircea Lucescu a ajuns in punctul in care iși intalnește, in Ucraina, foștii elevi. De exemplu, tehnicianul lui…

- Alb-violetii au obtinut prima victorie a sezonului chiar pe terenul unei mari pretendente la promovare. ASU Politehnica s-a impus pe Cluj Arena cu 1-0 in fata Universitatii dupa un joc mai consistent decat al gazdelor. Unica reusita a venit in partea secunda si a apartinut lui Sergiu Popovici, care…