- Mihai Stoica (57 de ani), managerul general de la FCSB, spune ca Octavian Popescu (19) valoreaza 50 de milioane de euro, de 10 ori mai mult decat Rareș Ilie (19), vandut de Rapid la Nice, in Ligue 1. FCSB nu face niciun pas inapoi in cazul lui Octavian Popescu, jucator in schimbul caruia patronul Gigi…

- Victor Angelescu, unul dintre acționarii de la Rapid, a dezvaluit ca Rareș Ilie (19 ani) nu a fost inștiințat de negocierile cu Nice. Intre timp, clubul din Giulești și cel francez au batut palma pentru transferul mijlocașului lateral. Rapid și Nice s-au ințeles asupra transferului internaționalului…

- Gigi Becali (64 de ani), patronul FCSB, a comentat transferul lui Rareș Ilie de la Rapid la Nice, dezvaluind ca nu crede ca mijlocașul a fost vandut de giuleșteni pe 5 milioane de euro. Becali este de parere ca Rapidul a incasat mai puțini bani din vanzarea lui Rareș Ilie decat suma anunțata de giuleșteni…

- Victor Angelescu, acționar la Rapid, a oferit amanunte din negocierile pentru transferul lui Rareș Ilie (19 ani) la Nice. Internaționalul U19 a fost dorit de alt club din Franța, dar giuleștenii au batut palma cu clubul de pe Coasta de Azur. Joi, Rapid a batut palma cu Nice pentru transferul lui Rareș…

- Rapid se pregatește sa aniverseze 99 de ani de existența printr-un eveniment special ce va avea loc sambata, pe noul stadion din Giulești. Oficialii alb-vișiniilor au anunțat deja programul, unul care include intalniri cu legendele clubului, prezentarea noilor achiziții, dar și un meci intre actuala…

- Jonas Goncalves Oliveira (38 de ani), fost atacant la echipe precum Valencia și Benfica, a fost reținut luni seara pe aeroportul din Lisabona. El se numara printre inculpații in dosarul „Ofsaid”, alaturi de alți fotbaliști, impresari și intermediari suspectați de frauda fiscala și spalare de bani. ...

- Alexandru Ionița II (27 de ani), extrema dreapta de la Rapid, n-a uitat de experiența nefasta de la CFR Cluj, club care platea pentru el 1,2 milioane de euro in ianuarie 2018. Ionița, pe-atunci la Astra, era un jucator in voga, fiind disputat de cele mai importante echipe din Romania. Dan Petrescu gira…

