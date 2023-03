Rapid s-a calificat în sferturile Ligii Campionilor la handbal feminin, după ce a trecut dramatic de Krim Ljubljana Rapid Bucuresti s-a calificat duminica, in sferturile Ligii Campionilor, dupa ce a invins formatia Krim Ljubljana, pe teren propriu, scor 30-24 (12-8), in returul optimilor de finala. In tur, Krim s-a impus cu scorul de 29-24. In urmatoarea faza a competiției, campioana Romaniei la handbal feminin va intalni detinatoarea trofeului, Vipers Kristiansand. Giuleștencele au controlat meciul de la un capat la altul, avantajul la pauza fiind de patru goluri, 12-8.In repriza secunda, Rapid s-a desprins la sase goluri, 14-8, in minutul 33, dar Krim s-a apropiat la trei goluri, 19-16 (43). Echipa antrenata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La prima participare in Liga Campionilor, Rapid a caștigat, duminica, pe teren propriu, partida retur cu Krim Ljubljana (Slovenia), scor 30-24 (24-29 in tur), și s-a calificat in „sferturile” competiției de handbal feminin la un gol diferența, informeaza Gazeta Sporturilor . Susținute de 5.000 de spectatori…

- Rapid este in sferturile de finala ale EHF Champions League, dupa ce a reușit o victorie dramatica, la șase goluri, scor 30-24, pe teren propriu, in returul play-off-ului cu formatia slovena Krim Mercator Ljubljana. Campioana Romaniei a obținut calificarea dupa ce a reusit sa intoarca scorul din tur,…

- CSM București va juca impotriva danezelor de la Team Esbjerg in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la handbal feminin. Manșa tur se va disputa pe 29 sau 30 aprilie, in Danemarca. Returul se joaca o saptamana mai tarziu, pe 6 sau 7 mai, in sala Polivalenta din București. Team Esbjerg, viecampioana…

- Federatia Romana de Fotbal precizeaza, miercuri, intr-un comunicat de presa, ca UEFA nu a autorizat cererea federatiei maghiare de fotbal ca suporterii sa afiseze la meciurile internationale steagul Ungariei Mari, asa cum anuntase forul de la Budapesta. „Federatia Romana de Fotbal considera protejarea…

- Clubul Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a reacționat, prin vocea vicepreședintelui David Kertesz, la decizia UEFA de a le permite maghiarilor sa afișeze harta Ungariei Mari la meciurile echipei naționale. Sepsi OSK, club cu sediul in Covasna, unul dintre județele din Romania cu cel mai mare procentaj de populație…

- Rapid Bucuresti, campioana en-titre din Romania a invins, duminica, 22 ianuarie, in Sala Polivalenta, formatia Kastamonu (Grecia), 28-22 (15-13), in etapa a 12-a din grupa B a Ligii Campionilor, informeaza News.ro . Principalele marcatoare ale echipei lui Carlos Viver, ajunsa la al optulea succes in…

- CSM Bucuresti are asigurata calificarea in sferturile Ligii Campionilor, dupa ce echipa Odense (locul 3 in grupa B) a fost invinsa, sambata, de formația norvegiana Vipers, detinatoarea trofeului. CSM Bucuresti este pe locul 2, iar primele doua clasate obtin biletele spre sferturi, noteaza agenția News.ro…

- Campioana la handbal feminin Rapid Bucuresti a invins duminica, pe teren propriu, formatia Buducnost Podgorica, scor 39-29 (17-12), in etapa a X-a din grupa B a Ligii Campionilor, prima din 2023. Rapid a urcat pe locul 3 in grupa B. Principalele marcatoare au fost Polman 6 goluri, Kanor 5, Grozav 5,…