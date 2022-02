Stiri pe aceeasi tema

- Denis Alibec (31 de ani) a marcat golul de 2-0 al lui Atromitos in disputa cu OFI Creta. Partida a inceput la ora 18:00 și poate fi urmarita liveSCORE pe GSP.ro. Atromitos - OFI Creta 2-0 Au marcat: J. Muniz 15, D. Alibec 35 Denis Alibec și Dorin Rotariu sunt titulari la Atromitos, penultima clasata…

- Denis Alibec (31 ani) a debutat cu gol la Atromitos, noua sa echipa. Atacantul și-a facut simțita prezența in victoria cu Lamia, scor 3-1, de pe teren propriu, meci contand pentru etapa a 21-a a primei ligi din Grecia. Atacantul roman, imprumutat la Atromitos de Kayserispor pana la finalul sezonului,…

- Denis Alibec (31 de ani), imprumutat in Grecia, la Atromitos, sub forma de imprumut, a vorbit despre perioada nefasta petrecuta la CFR Cluj. Alibec nu se va intoarce la clubul de care aparține, Kayserispor, ci a semnat cu Atromitos, locul 13 din 14 in campionatul Greciei. Denis Alibec: „Fotbalul lui…

- Denis Alibec este noul jucator al echipei Atromitos a anuntat, joi, echipa din prima liga a Greciei. Fotbalistul, care a jucat ultima oara la CFR Cluj, a fost împrumutat de Kayserispor pâna la finalul actualului sezon."Sunt foarte fericit ca am venit la Atromitos. Stiu ca este…

- Denis Alibec (31 de ani) ajunge in Grecia, la Atromitos, sub forma de imprumut. CFR Cluj a oficializat mutarea. Desparțirea dintre CFR Cluj și Denis Alibec era iminenta de la inceputul anului, cand Dan Petrescu a anunțat ca Denis nu va merge in cantonamentul echipei din Spania. Denis Alibec la Atromitos …

- Denis Alibec (31 de ani) ar putea ajunge in Grecia, la Atromitos, sub forma de imprumut. Desparțirea dintre CFR Cluj și Denis Alibec este iminenta. Atacantul nu se va intoarce la clubul de care aparține, Kayserispor, ci este aproape de a semna cu Atromitos, locul 13 din 14 in campionatul Greciei. ...

- Mijlocașul Dorin Rotariu (26 de ani), in prezent la Ludogoreț, și portarul Karlo Letica (24 de ani), liber de contract dupa desparțirea de CFR Cluj, sunt doriți de Atromitos, penultima clasata din Grecia. Dorin Rotariu a fost transferat de Ludogoreț in vara. Fostul mijlocaș al lui Dinamo nu a reușit…

- Denis Alibec se afla intr-o situatie ingrata. Se antreneaza singur la CFR Cluj pentru ca Dan Petrescu nu l-a luat in cantonamentul din Spania, iar viitorul sau din punct de vedere sportiv nu suna deloc bine.Sub contract cu Kayserispor, Alibec are un venit extraordinar, dar s-ar putea vedea in situatia…