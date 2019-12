Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul Rapidului, Daniel Pancu, a dezvaluit la emisiunea ‘Realitatea Sportiva’ ca a avut o discuție cu George Copos la petrecerea de sfarșit de an. Omul de afaceri vrea sa-i ajute pe giuleșteni și s-a oferit sa plateasca salariile pentru doi jucatori importanți.

- George Copos a participat la petrecerea de final de an a Rapidului. Fostul finanțator din Giulești i-a promis lui Daniel Pancu 100.000 de euro pentru a transfera doi atacanți. Omul de afaceri i-a transmis antrenorului ca-i vireaza banii imediat pentru a face transferurile. Totuși, conducerea clubului…

- Daniel Pancu, 42 de ani, antrenorul Rapidului, a fost invitat in aceasta dimineața in studioul unei televiziuni de sport, unde a vorbit despre diverse teme de actualitate din fotbalul romanesc. „Pancone” a dezbatut planurile alb-vișniilor din perioada de mercato, comentand și șansele Romaniei in barajul…

- Apele s-au calmat la Rapid dupa ce echipa din Giulești a reușit sa lege 3 victorii in campionat, urcand astfel pe podiumul ligii secunde. Ovidiu Burca vine maine dimineața la GSP Live, de la 09:01, pentru a ne explica care este cu adevarat situația la club, mai ales dupa atacurile lansate de Daniel…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, Daniel Pancu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca nu are prevazut niciun obiectiv in contractul valabil trei ani, dar a precizat ca va demisiona daca formatia sa nu va promova in Liga I la sfarsitul acestui sezon. "Eu nu am in contract…

- Daniel Pancu, antrenorul Rapidului, susține ca nu se considera vinovat pentru situația actuala a giuleștenilor, echipa care tocmai a pierdut pe terenul Sportului Snagov, scor 3-1, in etapa a 15-a din Liga 2. Vezi AICI clasamentul din Liga 2! „Nu exista explicații pentru eșec și nu e nicio surpriza la…

- Nicolae Badea (71 de ani), fost președinte al Consiliului de Administratie al lui Dinamo, ia in calcul preluarea pachetului majoritar al clubului din ”Ștefan cel Mare”, dupa anunțul lui Ionuț Negoița, transmite Mediafax.Badea a marturisit ca a primit multe telefoane dupa conferința de presa…

- Selectionerul reprezentativei Romaniei, Cosmin Contra, a anuntat vineri lotul final, de 24 de jucatori, pentru meciurile cu Insulele Feroe si Norvegia din preliminariile EURO 2020, informeaza Federatia Romana de Fotbal.