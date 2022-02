Stiri pe aceeasi tema

- CS Rapid este la un pas de a obține toate avizele pentru noul stadion. Clubul are doua variante pentru inaugurare: partea a doua a sezonului din Liga 1 sau un amical pe 25 iunie, de ziua echipei. Arena din Giulești este finalizata in proporție de 100%, iar potrivit lui Mugur Bolohan, vicepreședinte…

- Rapid spera ca derby-ul cu Dinamo, din etapa a 28-a din Liga 1, sa fie primul meci pe noul stadion Rapid-Giulești, insa inaugurarea se amana din nou. Giuleștenii au anunțat ca meciul cu Dinamo, programat sambata, 26 februarie, de la ora 20:30, se va desfașura pe Arena Naționala. ...

- Inaintea meciului cu FC Voluntari, Mihai Iosif (47 de ani), antrenorul lui Rapid, a oferit un raspuns atunci cand a fost intrebat despre o eventuala plecare din Giulești, in contextul in care rezultatele au lasat de dorit in ultima perioada. In urma remizei cu Gaz Metan, presiunea de pe umerii lui Mihai…

- Rapid - UTA 1-1. Impresarul Bogdan Apostu, un apropiat al aradenilor, a dezvaluit la final ca Laszlo Balint a vrut sa demisioneze dupa etapa trecuta, 0-1 cu Gaz Metan. Alexandru Meszar, conducatorul celor de la UTA, nu a vrut sa auda de așa ceva. Programul complet al rundei #23 din Liga 1 „Nu e in pericol…

- Rapid s-a desparțit azi de mijlocașul ofensiv Bogdan Barbu (29 de ani). Formația alb-vișinie a anunțat in urma cu cateva momente ca Bogdan Barbu a plecat de la club. Prima plecare de la Rapid in 2022. Contractul lui Bogdan Barbu a fost reziliat Bogdan Barbu s-a desparțit astazi oficial de Rapid. ...

- Daniel Pancu (44 de ani), fost jucator și antrenor la Rapid, a vorbit despre inaugurarea noii arene din Giulești, care va putea fi data in folosința la inceputul anului 2022. Dupa ce Gheorghe Raducanu, alias Corsicanu, liderul galeriei vișiniilor, a dezvaluit ca intenționeaza alaturi de șefii Rapidului…

- Chiar și cand se joaca fara spectatori, masura impusa din cauza restricțiilor antiepidemice din Țarile de Jos, derby-ul campionatului olandez, Feyenoord – Ajax, produce incidente. Incidente in jurul arenei De Kuip, din Rotterdam. Peste 150 de ultrași ai gazdelor, care așteptat autocarul celor de la…