Rapid București și-a trecut in cont o victorie importanta, cu 2-0, in fața echipei AFC Hermannstadt și continua urmarirea liderului FCSB. Disputa de vineri seara, de pe stadionul „Giulești“, a contat pentru etapa 26 a Superligii. Golurile giuleștenilor au fost marcate in repriza secunda, prin Krasniqi (’54) și Rrahmani (’66). In runda viitoare, Rapid va juca la Poli Iași, iar Hermannstadt primește vizita lui FCU. Superliga, etapa 26 Vineri, 16 februarie: Petrolul – Poli Iasi 2-1, Rapid – AFC Hermannstadt 2-0.Sambata, 17 februarie – ora 14.00: FC Voluntari – UTA Arad, ora 21.30: FCU – CFR Cluj.Duminica,…