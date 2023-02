FCU Craiova și-a luat in serios rolul de „nașa“ a Rapidului, reușind un nou succes in fața giuleștenilor, cu 2-1, chiar in Capitala. Meciul a contat pentru etapa 25 din Superliga și a fost decis de golurile marcate de Bauza și Bahassa, pentru invingatori, respectiv Paul Iacob, pentru invinși. In urma acestui rezultat, Rapidul a ramas pe locul 3, cu 45 de puncte, in timp ce FCU Craiova a urcat pe locul 7, cu 30 de puncte. Iata declarațiile de la final: Nicolo Napoli, antrenor FCU Craiova: „Am facut un meci bun. Am avut control și am meritat sa caștigam meciul. Baieții s-au descurcat bine, au stat…